В Польше украинка отдала 15 тысяч евро, потому что была "проклята"

В Польше гражданка Украины потеряла 15 тысяч евро. Мошенники заверили женщину в том, что она и ее семья прокляты и предложили провести специальные обряды.

Об этом пишет wpoznaniu.pl.

Инцидент произошел в городе Пила. Гражданке Украины позвонили якобы представители парапсихологического учреждения, расположенного за пределами Польши. Мошенники обманом заставили женщину поверить в то, что жизни и здоровью ее близких грозит опасность. Украинка сначала не была заинтересована в дальнейшем разговоре. Однако в трубке она услышала, что мужчины будут продолжать звонить, потому что на ее семье лежит проклятие, представляющее серьезную опасность.

В конце концов им удалось уговорить украинку сделать первый перевод. На эти деньги мошенники должны были приобрести необходимые вещи для проведения специальных ритуалов. Они должны были снять проклятие. Затем представители заведения требовали дальнейших денег, на этот раз за аренду специальных икон для ритуала. Деньги должны были быть возвращены на ее счет после проведения ритуалов. Однако этого не произошло. Женщина потеряла более 15 000 евро.

После этого потерпевшая обратилась в польскую полицию.

Напомним, в Польше в ночь на 9 июля микроавтобус с украинцами попал в жуткое ДТП. На месте аварии погибла 33-летняя женщина.

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