У ЄС назвали дату підписання безпекової угоди з Києвом

Україна та ЄС підпишуть безпекову угоду найближчими днями. Очікується, що документ буде підписаний 26 червня президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив у Брюсселі в п'ятницю, 21 червня, високопосадовець ЄС.

Він розповів, що сторони вже погодили текст договору - на це знадобилося кілька місяців.

Зазначається, що у договорі йдеться не тільки про військову допомогу Києву, а й про фінансову підтримку, євроінтеграцію та інші сфери співпраці.

Крім того, очікується, що 24 червня Євросоюз офіційно затвердить14-й пакет санкцій щодо Росії за її агресію в Україні.

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"Цим займуться глави МЗС країн ЄС на раді із закордонних справ у Люксембурзі. Вони також поспілкуються зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою по відеозв'язку. "Надання Україні озброєнь - наш головний пріоритет", - зазначив високопоставлений чиновник.

Раншіе ми повідомляли, що Україна та США підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років. Утім, все залежить від того, як ці угоди будуть реалізовані на практиці.

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