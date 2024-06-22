В Одесі від вибуху гранати загинув 43-річний чоловік

Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти.
В Одесі 43-річний загинув від вибуху ручної гранати.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Тіло чоловіка у парку на Кримському бульварі знайшов місцевий мешканець.
"Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі загиблого, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти.
Повні обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Бучі чоловік вимагав відвезти його на кордон, погрожуючи гранатою.
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