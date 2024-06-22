Грузія – Чехія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 22 червня у Гамбурзі, початок – о 16:00 за київським часом.

У суботу, 22 червня, збірні Грузії та Чехії зійдуться в матчі другого туру групи F фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Обидві збірні розпочали континентальну першість з поразок. Грузія у своєму історичному матчі на чемпіонатах Європи поступилася Туреччині (1:3), а Чехія програла Португалії (1:2).

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Де дивитися матч Грузія – Чехія

Трансляція матчу Грузія – Чехія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Грузія – Чехія

За оцінками нашого партнера-букмекера, вищі шанси перемогти у поєдинку мають чехи. На їхню вікторію приймаються ставки з коефіцієнтом 1,81. Нічия – 3,70. Виграш Грузії – 4,75.

В іншому матчі другого туру квартету F позмагаються збірні Туреччини та Португалії (22 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

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У заключному третьому турі групового етапу Грузія зіграє з Португалією, а Чехія побореться проти Туреччини. Обидва матчі відбудуться 26 червня (старт – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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