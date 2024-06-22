Де активізувався ворог: Генштаб повідомив останні новини

Від початку цієї доби на фронті вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Про це повідомив Генштаб.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. Ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої тривають.

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.

Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка – Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ситуація - під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Малої Токмачки та Кам’янського.

На решті напрямків ситуація не зазнала суттєвих змін.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів на 22 червня склали 533 090 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1110 загарбників.

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