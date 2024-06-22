Чи буде ядерна війна в Україні: відомий мольфар здивував прогнозом 

Ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України - вкрай низька.

Про це сказав відомий мольфар Макс Гордєєв.

"Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені", - сказав він.

Більш імовірним сценарієм, за припущенням Гордєєва, є продовження використання Росією традиційних військових засобів і методів тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли.

Раніше мольфар назвав, які області в найближчі місяці можуть опинитися під щільним вогнем Росії. Більше про це читайте у новині.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.