У Польщі відреагували на нічний удар РФ по Україні

Польські військові піднімали у небо свою авіацію.

Під час масованого обстрілу України 22 червня Польща підіймала у повітря винищувачі та заявила про ще одну "дуже напружену ніч".

Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі.

Військові попередили про підвищений рівень шуму через польоти польських і союзницьких літаків в південно-східній частині країни.

"Сьогодні вночі спостерігалася інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації у зв'язку з ударами з використанням крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів типу Shahed і балістичних ракет, здійсненими, серед іншого, по об'єктах, розташованих на заході української території", - йдеться в заяві збройних сил.

Також у ЗС Польщі наголосили, що розпочали всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни.

"Це була дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, оскільки масована ракетна атака дальньої авіації Російської Федерації накрила всю територію України, включаючи прикордонні з Польщею регіони", - наголосили військові.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 22 червня, російські окупанти завдали потужного удару по Україні ракетами і дронами. Окупанти застосували ракети повітряного, морського та наземного базування, а також безпілотники Shahed. Загалом росіяни вдарили 16 ракетами різних типів і 13 БпЛА.

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