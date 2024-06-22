РФ знову випустила тритонну ФАБ-3000 на Харківщині (відео)

В обох випадках авіабомба не потрапила в ціль, але за рахунок своєї потужності завдала будинкам пошкодження.
У Мережі з'явилося відео ще одного застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М54 в районі Липців на Харківщині.
Запис опублікував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
"Опубліковано друге застосування тритонної бомби ФАБ-3000 М54. І знову в районі Липців, де у російських окупанті із утриманням позицій все дуже погано", – зазначив експерт.
За його словами, друге відео демонструє неточність цього КАБу. В обох випадках бомба не потрапила в ціль, але за рахунок своєї потужності завдала будинкам пошкодження.
"У цілому низька точність властива всієї лінійки російських КАБів, від 250 до 1500. Проте, вона завжди компенсувалася кількістю. У випадку з 3000 поки відзначалися поодиночні застосування і говорити про одночасне масове застосування поки не доводиться", – каже Коваленко.
Водночас він наголошує, що ці тритонні авіабомби – це страшна руйнівна сила, яка навіть промахуючись, робить свою криваву справу.
"ППО. Авіація. ОТРК (оперативно-тактичний ракетний комплекс). І узгодження застосування вглиб території Росії без обмежень по дальності. Ось що може вирішити цю проблему", – підсумував аналітик.
Нагадаємо, що росіяни почали використовувати надпотужні плануючі бомби ФАБ-3000. ФАБ-3000 важить 3 тонни (бойова частина 1,2 тонни). Військовий експерт Петро Черник назвав ці авіабомби "велетенською небезпекою для України".
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