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В акваторії Батумі, ймовірно, вибухнула міна (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
748
Час на прочитання
1 хв
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В акваторії Батумі, ймовірно, вибухнула міна (відео)

Фото: скриншот з відео

Після шторму біля берега стався вибух міни.

У понеділок ввечері, 13 лютого, на березі моря у грузинському Батумі стався сильний вибух, перед цим очевидці зафіксували на відео предмет, схожий на міну.  

Про це пише видання "Новости-Грузия".

Пересування суден в акваторії Батумі тимчасово обмежене.

"Поки що весь рух у морі зупинено. Як ми знаємо, територіальні води Грузії перевіряють безпілотники, і після завершення нам скажуть відповідь", - зазначив диспетчер порту.

У МВС заявили, що за цим фактом розпочато слідство, проте до завершення експертизи говорять про вибух "невстановленого пристрою".

Нагадаємо, у Грузії за чверть години сталися два землетруси.

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Дата публікації
Перегляди
748
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