В акваторії Батумі, ймовірно, вибухнула міна (відео)

Після шторму біля берега стався вибух міни.
У понеділок ввечері, 13 лютого, на березі моря у грузинському Батумі стався сильний вибух, перед цим очевидці зафіксували на відео предмет, схожий на міну.
Про це пише видання "Новости-Грузия".
Пересування суден в акваторії Батумі тимчасово обмежене.
"Поки що весь рух у морі зупинено. Як ми знаємо, територіальні води Грузії перевіряють безпілотники, і після завершення нам скажуть відповідь", - зазначив диспетчер порту.
У МВС заявили, що за цим фактом розпочато слідство, проте до завершення експертизи говорять про вибух "невстановленого пристрою".
Нагадаємо, у Грузії за чверть години сталися два землетруси.
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