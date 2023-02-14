Чому в Росії починається велика турбулентність: відповідь експерта

Олег Жданов переконаний, що ми на порозі великих подій усередині РФ. Такий висновок можна зробити із загальної обстановки, яка складається в Кремлі, особливо, між вежами Кремля.

В Росії починається велика турбулентність. Усередині РФ назрівають великі події.

Про це повідомив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов у колонці для NV.

"Ще одна новина дуже цікава. Посольство США в РФ закликало американців негайно виїхати з країни. "Не в'їжджайте до Російської Федерації через непередбачувані наслідки вторгнення російської армії в Україну, загрози переслідування та затримання громадян США співробітниками місцевих служб безпеки обмеження польотів до Росії та Росії", — йдеться у повідомленні американського посольства. Також зазначається, що громадяни США, які проживають або подорожують до Росії, повинні негайно покинути цю країну. Аналогічні повідомлення посольство публікувало і раніше – на початку російсько-української війни 5 березня 2022 року та у липні минулого року – у період загострення боїв на Донбасі. Але зараз знову очікується загострення, зокрема, у бойовій обстановці", - зазначив експерт.

Жданов наголосив, що ситуація посилюється ще й внутрішньополітичною кон'юнктурою у Російській Федерації.

"Там починається бродіння у бік двох споконвічних питань Росії — "Хто винен?" і "Що робити?". Ці два питання нарешті стають на чільне місце. За ними слідує російський бунт безглуздий і нещадний. Тож чекаємо. Ми на порозі великих подій усередині РФ. Такий висновок, у всякому разі, можна зробити із загальної обстановки, яка складається в Кремлі, особливо, між вежами Кремля, як ми раніше любили говорити, починається велика турбулентність", - резюмував він.

Нагадаємо, Італія, США, Болгарія, Естонія, Латвія, Польща, Румунія, Канада та Чехія закликали своїх громадян негайно виїхати з Росії у зв'язку з останніми подіями на міжнародній арені та труднощами з повітряним та автомобільним сполученням з Росією, що зростають.

Мапа війни на 13 лютого: Наступ Росії вже почався

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