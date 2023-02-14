В акватории Батуми, вероятно, взорвалась мина (видео)

После шторма у берега произошел взрыв мины.
В понедельник вечером, 13 февраля, на берегу моря в грузинском Батуми произошел сильный взрыв, перед этим очевидцы зафиксировали на видео предмет, похожий на мину.
Об этом пишет издание "Новости-Грузия".
Передвижение судов в акватории Батуми временно ограничено.
"Пока все движение в море остановлено. Как мы знаем, территориальные воды Грузии проверяют беспилотники, и по завершении нам скажут ответ", — отметил диспетчер порта.
В МВД заявили, что по этому факту начато следствие, однако до завершения экспертизы говорят о взрыве "неустановленного устройства".
Напомним, в Грузии за четверть часа произошло два землетрясения.
Читайте также: