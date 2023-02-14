В акватории Батуми, вероятно, взорвалась мина (видео)

В понедельник вечером, 13 февраля, на берегу моря в грузинском Батуми произошел сильный взрыв, перед этим очевидцы зафиксировали на видео предмет, похожий на мину.

Об этом пишет издание "Новости-Грузия".

Передвижение судов в акватории Батуми временно ограничено.

"Пока все движение в море остановлено. Как мы знаем, территориальные воды Грузии проверяют беспилотники, и по завершении нам скажут ответ", — отметил диспетчер порта.

В МВД заявили, что по этому факту начато следствие, однако до завершения экспертизы говорят о взрыве "неустановленного устройства".

Напомним, в Грузии за четверть часа произошло два землетрясения.

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