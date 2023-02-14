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В акватории Батуми, вероятно, взорвалась мина (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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В акватории Батуми, вероятно, взорвалась мина (видео)

Фото: скриншот с видео

После шторма у берега произошел взрыв мины.

В понедельник вечером, 13 февраля, на берегу моря в грузинском Батуми произошел сильный взрыв, перед этим очевидцы зафиксировали на видео предмет, похожий на мину.

Об этом пишет издание "Новости-Грузия".

Передвижение судов в акватории Батуми временно ограничено.

"Пока все движение в море остановлено. Как мы знаем, территориальные воды Грузии проверяют беспилотники, и по завершении нам скажут ответ", — отметил диспетчер порта.

В МВД заявили, что по этому факту начато следствие, однако до завершения экспертизы говорят о взрыве "неустановленного устройства".

Напомним, в Грузии за четверть часа произошло два землетрясения.

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Дата публикации
Просмотры
405
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