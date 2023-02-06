В ISW оцінили реальні можливості Путіна в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін не готовий ризикувати через загрозу втратити свій статус, тому малоймовірно, що він готовий застосувати ядерну зброю. Водночас він щоразу утримувався від ухвалення тих рішень, які потребували б затяжної війни.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Російська влада із запізненням проводить великомасштабні військові реформи і ставиться до ситуації в Україні як до затяжної та великої війни. Однак сам Путін продовжує дотримуватися старої моделі стриманого ухвалення рішень. Кремль із запізненням проводить кадрову мобілізацію та реорганізацію, яку він реально мав провести ще до вторгнення в Україну у лютому 2022 року", – пишуть аналітики.

Путін явно зволікає з оголошенням про другу хвилю так званої часткової мобілізації. Водночас американські та західні офіційні особи зазначають, що очільник Кремля знову схиляється до проведення тихої мобілізації через побоювання щодо крайньої непопулярності першої хвилі.

"Путін додатково проводить соцопитування, щоб оцінити, як росіяни сприймають мобілізацію. ISW також спостерігав суперечливі повідомлення від представників Державної думи Росії та представників Кремля щодо змін у мобілізаційних та призовних протоколах, що, ймовірно, вказує на те, що Путін наказав підготувати ці положення, але не хоче сповіщати про них громадськість", – йдеться у звіті.

Диктатор покладається на групу "цапів-відбувайлів", які публічно ризикують замість нього і беруть на себе провину за російські військові невдачі і непопулярну політику. Він дозволяє, а іноді й сприяв критиці російськими так званими воєнними блогерами Міноборони Росії, щоб зняти з себе провину.

Російські спецслужби, як повідомляється, чекали на крах українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували заздалегідь написану статтю, яка вихваляє "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року.

Раніше повідомлялося, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення до України Російська Федерація розгорнула широку дипломатичну кампанію.

У РФ чиновники намагаються представити війну в Україні загрозою внутрішній безпеці для росіян.

Нова хвиля мобілізації в Росії: Путін планує набрати в армію від 2 до 5 мільйонів осіб

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