Буданов замість Резнікова: кадрові зміни в Кабміні підтвердив Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія підтвердив інформацію про кадрові зміни в уряді і пояснив, чим вони зумовлені

Про це Арахамія написав у Телеграм.

За його словами, нинішній очільник Міноборони Олексій Резніков переводиться на посаду иіністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Арахамія пояснив, що така зміна необхідна "для посилення військово-промислового співробітництва, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" міністерство, яке повинно робити більше".

Очільник ГУР генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, "що абсолютно логічно для воєнного часу".

Міністром внутрішніх справ стане голова Нацполіції Ігор Клименко.

СБУ очолить нинішній в.о Служби безпеки Василь Малюк.

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", – зазначив Арахамія.