Повномасштабної війни можна було б уникнути: Резніков назвав умови

На думку Резнікова, у лютому минулого року західні партнери мали б діяти рішучіше щодо Росії.

Повномасштабного вторгнення російських військ до України можна було б уникнути, якби західні партнери діяли на випередження і ухвалили низку важливих рішень.

Про це під час пресконференції заявив голова Міноборони України Олексій Резніков.

"Цієї війни можна було уникнути в принципі, якби зупинили "Північний потік-2", якби обрізали доступ до системи SWIFT, якби заборонили входження російських кораблів у міжнародні порти, якби перестала Європа купувати їх газ, що все одно зробили у результаті, якби почали блокувати активи російських олігархів", – переконаний Резніков.

Раніше міністр оборони пояснив, чи битиме Україна по території РФ новими далекобійними ракетами від США.

Нагадаємо, що, за інформацією нардепа Ярослава Железняка, Резнікова можуть звільнити з посади. А очолити Міноборони може ниніший керівник ГУР Кирило Буданов.

Це пов'язано з низкою скандалів у відомстві.

Чиновники Міноборони України закуповували харчі для армії удвічі-тричі дорожче, ніж у столичних магазинах. Після цього у Зеленського анонсували аудит і розслідування. Зокрема, директора Департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили з посади через скандал із продуктовими закупівлями Міноборони.

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