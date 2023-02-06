В ISW оценили реальные возможности Путина в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не готов рисковать из-за угрозы потерять свой статус, потому маловероятно, что он готов применить ядерное оружие. В то же время он каждый раз воздерживался от принятия тех решений, которые нуждались в затяжной войне.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Российские власти с опозданием проводят крупномасштабные военные реформы и относятся к ситуации в Украине как к затяжной и большой войне. Однако сам Путин продолжает придерживаться старой модели сдержанного принятия решений. Кремль с опозданием проводит кадровую мобилизацию и реорганизацию, которую он реально должен провести еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года", – пишут аналитики.

Путин явно затягивает объявление о второй волне так называемой частичной мобилизации. В то же время, американские и западные официальные лица отмечают, что глава Кремля снова склоняется к проведению тихой мобилизации из-за опасений относительно крайней непопулярности первой волны.

"Путин дополнительно проводит соцопрос, чтобы оценить, как россияне воспринимают мобилизацию. ISW также наблюдал противоречивые сообщения от представителей Государственной думы России и представителей Кремля об изменениях в мобилизационных и призывных протоколах, что, вероятно, указывает на то, что Путин приказал подготовить эти положения, но не хочет оповещать о них общественность", – говорится в отчете.

Диктатор возлагается на группу "козлов отпущения", которые публично рискуют вместо него и берут на себя вину за российские военные неудачи и непопулярную политику. Он позволяет, а иногда и способствовал критике российскими так называемыми военными блоггерами Минобороны России, чтобы снять с себя вину.

Российские спецслужбы, как сообщается, ждали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заранее опубликовали заранее написанную статью, которая восхваляет "победу" России 26 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация развернула широкую дипломатическую кампанию.

В РФ чиновники пытаются представить войну в Украине угрозой внутренней безопасности для россиян.

Новая волна мобилизации в России: Путин планирует набрать в армию от 2 до 5 миллионов человек

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