Вибух на родовищі нафти в РФ: люди горіли живцем

Через непередбачений викид горючої суміші під час ремонтних робіт на нафтовому родовищі в Тюменській області кілька працівників опинились у вогні. Робота 23 свердловин зупинена.

На Радонезькому родовищі нафти в Тюменській області Росії ввечері вівторка, 18 лютого, стався вибух. Причиною інциденту на території підприємства "РН-Уватнафтогаз" став "непередбачений викид" зі свердловини на поверхню суміші газу та нафти та подальше її займання під час ремонту обладнання.

Про це пишуть російські ЗМІ та місцеві пабліки.

"Двоє робітників спалахнули. Чоловіки зазнали тяжких травм і зараз перебувають у лікарні. Постраждали помічники бурильника: 21-річний Мухамед-Башир К. та 46-річний Еурабек С. Їхній стан оцінюється як важкий", – йдеться в одному з повідомлень.

Також зазначається, що у трудовій інспекції Тюменської області журналістам повідомили, що постраждали три працівники "Єрмаківського підприємства з ремонту свердловин". Згодом в департаменті охорони здоров'я підтвердили, що госпіталізували лише двох постраждалих.

Водночас на відео моменту вибуху чітко видно три людські постаті, охоплені полум'ям, але один з чоловіків, лежить на землі не рухаючись.

Пожежу на підприємстві, яке є дочірньою компанією "Роснєфті", ліквідували оперативно, але після інциденту 23 свердловини призупинили видобуток вуглеводнів.

Нагадаємо, в ніч проти 19 лютого у російському місті Сизрань дрони атакували місцевий нафтопереробний завод, після чого на обʼєкті зайнялася пожежа. Місцеві жителі повідомили, що чули щонайменше три вибухи в районі НПЗ.

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