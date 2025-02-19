Взрыв на месторождении нефти в РФ: люди горели заживо

Из-за непредвиденного выброса горючей смеси во время ремонтных работ на нефтяном месторождении в Тюменской области несколько работников оказались в огне. Работа 23 скважин остановлена.

На Радонежском месторождении нефти в Тюменской области России вечером вторника, 18 февраля, произошел взрыв. Причиной инцидента на территории предприятия "РН-Уватнефтегаз" стал "непредвиденный выброс" из скважины на поверхность смеси газа и нефти и последующее ее возгорание во время ремонта оборудования.

Об этом пишут российские СМИ и местные паблики.

"Двое рабочих вспыхнули. Мужчины получили тяжелые травмы и сейчас находятся в больнице. Пострадали помощники бурильщика: 21-летний Мухаммед-Башир К. и 46-летний Эурабек С. Их состояние оценивается как тяжелое", – говорится в одном из сообщений.

Также отмечается, что в трудовой инспекции Тюменской области журналистам сообщили, что пострадали три работника "Ермаковского предприятия по ремонту скважин". Впоследствии в департаменте здравоохранения подтвердили, что госпитализировали только двоих пострадавших.

В то же время на видео момента взрыва отчетливо видны три человеческих фигуры, охваченные пламенем, но один из мужчин, лежит на земле не двигаясь.

Пожар на предприятии, которое является дочерней компанией "Роснефти", был ликвидирован оперативно, но после инцидента 23 скважины приостановили добычу углеводородов.

Напомним, в ночь на 19 февраля в российском городе Сызрань дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, после чего на объекте загорелся пожар. Местные жители сообщили, что слышали по меньшей мере три взрыва в районе НПЗ.

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