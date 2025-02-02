В Калифорнии взорвался проблемный нефтеперерабатывающий завод Martinez Refining Company

Три человека пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе.

В Калифорнии утечка нефти на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company вызвала взрыв и пожар. Завод расположен в нескольких десятках километров от Окленда и Сан-Франциско.

Об этом сообщает The Mercury News.

"Все находившиеся на месте сотрудники компании были эвакуированы. На прессконференции начальник батальона пожарной охраны округа Контра-Коста Боб Атлас сообщил, что трое работников получили легкие ранения", — говорится в сообщении.

Власти заявили, что пожар возник из-за утечки углеводородов.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, что именно находится в этом потоке дыма", — сказал Атлас.

В компании Martinez Refining Company заявили, что пожар «курит яростно», количество остаточного топлива неизвестно, и отказались называть приблизительные сроки его тушения.

Бригады прибыли на завод, но столкнулись с трудом в определении источника возгорания.

В результате инцидента на нефтеперерабатывающем заводе возник большой пожар. Огонь поднялся на 200 футов в воздух, создав огромные черные тучи, двигавшиеся к востоку. Сотрудники завода были эвакуированы и собрались на бульваре Пачеко, недалеко от объекта.

Из-за угрозы здоровью местных жителей департамент здравоохранения Контра-Косты объявил тревогу уровня 3 и ввел укрытие для районов к северу и востоку от завода. Охваченные районы включали Mountain View Drive, Vine Hill Road, Avon Way и Бенисия. Укрытие длилось до 9:15 вечера, после чего рекомендация по защите оставалась актуальной для пострадавших территорий.

Для обеспечения безопасности были закрыты въезды и выезды из Shell Avenue, а также Marina Vista Avenue на Interstate 680, хотя сама автострада оставалась открытой. Пожарные подразделения Chevron Fire и береговая охрана работали на месте происшествия.

Одновременно с этим в округе было разослано предупреждение о возможных проблемах со здоровьем для лиц, чувствительных к дыхательным путям, и рекомендации для детей и пожилых людей оставаться внутри. Пожар был классифицирован как инцидент уровня 2, предусматривающий потенциальные опасные последствия для здоровья, особенно для людей с чувствительностью к токсичным испарениям.

Напомним, что этот завод уже имел несколько проблем за последний год, в том числе случаи незапланированного сброса газа и другие инциденты, связанные с безопасностью. В компании подчеркнули, что их приоритетом является обеспечение безопасности как граждан, так и спасателей.

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