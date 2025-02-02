У Каліфорнії вибухнув нафтопереробний завод НПЗ Martinez

Три людини постраждали в результаті вибуху на нафтопереробному заводі.

У Каліфорнії витік нафти на нафтопереробному заводі Martinez Refining Company спричинив вибух та пожежу. Завод розташований за кілька десятків кілометрів від Окленда та Сан-Франциско.

Про це повідомляє The Mercury News.

"Усі працівники компанії, що перебували на місці, були евакуйовані. На пресконференції начальник батальйону пожежної охорони округу Контра-Коста Боб Атлас повідомив, що троє працівників отримали легкі поранення", — йдеться в повідомленні.

Влада заявила, що пожежа виникла через витік вуглеводнів.

"Зараз ми намагаємося з’ясувати, що саме міститься в цьому потоці диму", — сказав Атлас.

У компанії Martinez Refining Company заявили, що пожежа «палить люто», кількість залишкового палива невідома, і відмовились називати приблизні терміни її гасіння.

Бригади прибули на завод, але зіткнулися з труднощами у визначенні джерела загоряння.

В результаті інциденту на нафтопереробному заводі виникла велика пожежа. Вогонь піднявся на 200 футів в повітря, створивши величезні чорні хмари, які рухалися на схід. Співробітники заводу були евакуйовані й зібралися на бульварі Пачеко, неподалік від об'єкта.

Через загрозу здоров'ю місцевих жителів департамент охорони здоров’я Контра-Кости оголосив тривогу рівня 3 і ввів укриття для районів на північ і схід від заводу. Охоплені райони включали Mountain View Drive, Vine Hill Road, Avon Way та міст Бенісія. Укриття тривало до 9:15 вечора, після чого рекомендація щодо захисту залишалася актуальною для постраждалих територій.

Для забезпечення безпеки були закриті в'їзди та виїзди з Shell Avenue, а також з Marina Vista Avenue на Interstate 680, хоча сама автострада залишалася відкритою. Пожежні підрозділи Chevron Fire та берегова охорона працювали на місці події.

Одночасно з цим в окрузі було розіслано попередження про можливі проблеми зі здоров'ям для осіб, чутливих до дихальних шляхів, та рекомендацію для дітей і літніх людей залишатися всередині. Пожежа була класифікована як інцидент рівня 2, що передбачає потенційні небезпечні наслідки для здоров’я, особливо для людей з чутливістю до токсичних випарів.

Нагадаємо, що цей завод уже мав кілька проблем за останній рік, зокрема випадки незапланованого скидання газу та інші інциденти, пов'язані з безпекою. У компанії підкреслили, що їхнім пріоритетом є забезпечення безпеки як громадян, так і рятувальників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що один з американських штатів хоче вийти зі складу США.

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