Washington Post назвав ймовірну причину пожеж у Каліфорнії

Причина нового загоряння в Палісейдс поки не встановлена, але слідчі розглядають версію повторного загоряння від старих осередків вогню.

Після початку пожежі в Палісейдс, радіообговорення рятувальників викликали тривогу: полум'я почало вириватися з того ж самого місця, де шість днів тому вже бушував вогонь. Пожежний округ Лос-Анджелеса підтвердив, що нова пожежа виникла в безпосередній близькості від попередньої, яка виникла в переддень Нового року.

Згідно з повідомленням The Washington Post, це підвищує ймовірність того, що пожежа стала наслідком повторного загоряння.

Місцеві жителі також повідомили про повільнішу реакцію рятувальників у порівнянні з першим випадком. Цей факт був підтверджений радіопередачами, що стали доступними. Однак, як зазначив Майкл Голлнер, професор машинобудування з Каліфорнійського університету в Берклі, існує велика ймовірність того, що залишки попереднього вогню могли знову розгорітися через тліючі процеси під землею.

Аналіз супутникових знімків також підтвердив, що джерело диму цього разу перекрилося слідом від пожежі, яка сталася наприкінці грудня. Це підкріплює теорію, що повторне загоряння відбулося на території, вже ураженій вогнем. Вчені попереджають про підвищену небезпеку таких інцидентів, адже вогонь може тліти під землею і перетворюватися на палаючі осередки, що виявляються лише через кілька днів.

Тим часом, слідчі з державних і федеральних агентств, зокрема ATF і ФБР, вже вивчають територію та допитують жителів, аби з’ясувати точну причину загоряння. Розслідування може тривати кілька тижнів або місяців. Це питання має надзвичайно важливе значення, оскільки з'ясування причини пожежі може мати серйозні фінансові наслідки для штату. Прогнозується, що збитки від цієї катастрофи можуть досягти 130 мільярдів доларів.

Серед причин, які розглядаються, є зламане енергетичне обладнання та підпал. У свою чергу, місцеві жителі висловлюють обурення через те, що подібні катастрофи, на їхню думку, спричиняють недбалість людей. Одним із таких є місцевий житель, який сказав, що ця катастрофа була "почата ідіотами" в переддень Нового року. Це трапляється кожного року.

Нагадаємо, внаслідок пожеж у Лос-Анджелесі були зруйновані будинки, а на дорогах почалися затори. За словами офіційних осіб, згоріло не менше 1182 гектарів території Пасіфік-Палісейдс між прибережними містами Санта-Моніка та Малібу.

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