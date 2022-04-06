Віллу пропагандиста Соловйова підпалили в Італії

Маєток на озері Комо порожній через запроваджені санкції.

В Італії невідомі підпалили двоповерхову віллу російського пропагандиста Володимира Соловйова, що розташована біля на озера Комо. На місці події правоохоронці виявили покришки.

Про це пише газета La Repubblica.

Підпал вілли Ловено в місті Менаджо стався вранці 6 квітня. Про пожежу повідомили перехожі. На місце прибули надзвичайники, які швидко ліквідували загорання.

Мер Менаджо Мікеле Спаджарі розповів, що на сьогодні вілла порожня, адже перебуває під арештом після запроваджених проти Соловйова санкцій.

Спаджарі уточнив, що вілла не зазнала серйозних ушкоджень. Прибулі на місце правоохоронці виявили покришки. Прокуратура взялася за розслідування інциденту.

Нагадаємо, раніше російський олігарх Петро Авен, статки якого ще місяць тому оцінювалися в 4,5 млрд фунтів стерлінгів, тепер не знає, чи зможе сплатити рахунки. Він розповів про своє життя під санкціями.

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