Виллу пропагандиста Соловьева подожгли в Италии

Имение на озере Комо пусто из-за введенных санкций.

В Италии неизвестные подожгли двухэтажную виллу российского пропагандиста Владимира Соловьева, расположенную у озера Комо. На месте происшествия правоохранители обнаружили покрышки.

Об этом пишет газета La Repubblica.

Поджог виллы Ловено в городе Менаджо произошел утром 6 апреля. О пожаре сообщили прохожие. На место прибыли чрезвычайники, которые быстро ликвидировали возгорание.

Мэр Менаджо Микеле Спаджари рассказал, что на сегодняшний день вилла пуста, ведь находится под арестом после введенных против Соловьева санкций.

Спаджари уточнил, что вилла не получила серьезных повреждений. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили покрышки. Прокуратура взялась за расследование инцидента.

Напомним, ранее российский олигарх Петр Авен, состояние которого еще месяц назад оценивалось в 4,5 млрд фунтов стерлингов, теперь не знает, сможет ли оплатить счета. Он рассказал о своей жизни под санкциями.

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