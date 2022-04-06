Жириновский "опять" умер: Сеть взорвалась мемами (фото)

"Жириновский снова умер. Теперь уже окончательно".

В среду, 6 апреля, в очередной раз появилась информация о смерти лидера "ЛДПР" и украинофобского российского политика Владимира Жириновского. На этот раз официально.

В Сети украинцы начали постить мемы о "потере".

"Абонемент Жириновского на концерты Кобзона начал использоваться", "Жириновский снова умер.

Теперь уже окончательно", "Жириновский таки нашел способ не жить в рашке",

"У Кобзона сегодня большой концерт", "Большинство лиц, желающих дойти до Киева на танках, умирают", — написали украинцы.

Напомним, 25 марта в России уже сообщали о смерти Жириновского. Тогда он якобы перед "смертью" последние сутки провел в коме.

Фото из открытых источников

Однако в тот же день появилась информация, что политик жив, однако в тяжелом состоянии. Об этом, в частности, сообщил руководитель Госдумы России Вячеслав Володин.

В то же время в российском Минздраве тогда заявили, что состояние Жириновского стабильное, а врачи продолжают оказывать ему "всю возможную в этой ситуации" помощь.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

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