Жириновский "опять" умер: Сеть взорвалась мемами (фото)

"Жириновский снова умер. Теперь уже окончательно".
В среду, 6 апреля, в очередной раз появилась информация о смерти лидера "ЛДПР" и украинофобского российского политика Владимира Жириновского. На этот раз официально.
В Сети украинцы начали постить мемы о "потере".
"Абонемент Жириновского на концерты Кобзона начал использоваться", "Жириновский снова умер.
Теперь уже окончательно", "Жириновский таки нашел способ не жить в рашке",
"У Кобзона сегодня большой концерт", "Большинство лиц, желающих дойти до Киева на танках, умирают", — написали украинцы.
Напомним, 25 марта в России уже сообщали о смерти Жириновского. Тогда он якобы перед "смертью" последние сутки провел в коме.
Однако в тот же день появилась информация, что политик жив, однако в тяжелом состоянии. Об этом, в частности, сообщил руководитель Госдумы России Вячеслав Володин.
В то же время в российском Минздраве тогда заявили, что состояние Жириновского стабильное, а врачи продолжают оказывать ему "всю возможную в этой ситуации" помощь.
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