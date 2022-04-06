Умер российский политик Владимир Жириновский — Официально

Политику было 75 лет.

О смерти лидера Либерально-демократической партии и украинофобского российского политика Владимира Жириновского стало известно 6 апреля.

Об этом сообщил представитель Госдумы Вячеслав Володин прямо во время заседания. После этого началась минута молчания.

Напомним, 25 марта в России уже сообщали о смерти Жириновского. Тогда он якобы перед "смертью" последние сутки провел в коме.

Однако в тот же день появилась информация, что политик жив, однако в тяжелом состоянии. Об этом, в частности, сообщил глава Госдумы России Вячеслав Володин.

В то же время в российском Минздраве тогда заявили, что состояние Жириновского стабильное, а врачи продолжают оказывать ему "всю возможную в этой ситуации" помощь.

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