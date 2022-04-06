"Мертвый мэр пользы не принесет": глава Олешек уехал из города

Российские войска вошли в город в марте.

Городской голова Олешек Херсонской области, в которые зашли русские войска, уехал из города, ведь не чувствует себя в безопасности.

Об этом мэр Евгений Рыщук сообщил в видеообращении.

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"После того, как наш дом на прошлой неделе зашли россияне, я решил вывезти свою дочь в границу. Вчера вечером мне пришла информация обо мне. Сейчас будут говорить, что я убежал, но мертвый мэр или мэр в подвале никому пользы не принесет. Я же понимаю, что рано или поздно будут заставлять меня принять ту или иную сторону", — сказал Рыщук.

По его словам, работа в городе отлажена. "Мои заместители работают. Я на связи, я в работе, но детей нужно спасать", — подчеркнул он.

К слову, в середине марта стало известно, что города Олешки зашли русские войска.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что в Херсонской области российские кафиры стали в оборону и удерживают группировки на правом берегу. Тем не менее, они планируют сдать Херсон. Военные преступники, по словам Арестовича, всерьез рассматривают возможность выхода из областного центра.

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