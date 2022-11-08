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Євросоюз готує нові санкції проти Ірану через придушення протестів

Автор
Денькович Ярослава
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Євросоюз готує нові санкції проти Ірану через придушення протестів

Фото: Associated Press

Іран неодноразово називав протести заворушеннями, "спровокованими іноземними країнами".

Європейський Союз готується запровадити нові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів, які спровокувала смерть молодої іранської жінки.  

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Посли на зустрічі ЄС у Брюсселі збираються підтримати пропозиції вже в середу, 9 листопада, які будуть спрямовані проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб.

Потім ці заходи обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня. 

Щонайменше 17 людей було вбито в Ірані від п'ятниці, коли сили безпеки розігнали акції протесту на вихідних у прикордонних провінціях, де мешкають деякі з найбільших етнічних меншин країни.

Тегеран неодноразово називав протести заворушеннями, "спровокованими іноземними країнами", і відкидав міжнародну критику насильства з боку сил безпеки. 17 жовтня ЄС ввів санкції проти 11 іранців і чотирьох організацій, включаючи поліцію вдач країни та її команду з кіберзахисту, а також міністра зв'язку Ейсу Зарепура у зв'язку з придушенням урядом протестів. Обмеження включали поїздки та заморожування активів.

ЄС також запровадив санкції через військову підтримку Росії у війні проти України.

Масові протести в Ірані

Іранці вийшли на протести, вимагаючи від влади припинити вбивати та бити жінок, після смерті 22-річної дівчини, яку заарештували через неправильне носіння хіджабу на вулиці. У поліцейському відділку її жорстоко побили, після чого вона померла. 

За даними правозахисних груп, під час протестів було вбито щонайменше 250 людей і тисячі були заарештовані.

В Ірані також збираються стратити людей, які протестували на вулицях країни. Вбити можуть понад 14 тисяч людей. Таке рішення ухвалив парламент Ірану.

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Дата публікації
Перегляди
143
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