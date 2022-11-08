Вбити 14 тисяч людей: в Ірані парламент ухвалив рішення стратити всіх учасників протестів

В Ірані збираються стратити людей, які протестували на вулицях країни. Вбити можуть більше 14 тисяч людей.

Таке рішення ухвалив парламент Ірану.

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За це рішення проголосували 227 із 290 депутатів парламенту. Ухвалена резолюція має на меті "подати учасникам опозиційних маніфестацій жорсткий урок".

"Ми, народні обранці, закликаємо представників державної влади, включаючи судову, не давати пощади тим, хто оголосив нам війну і поводиться як терористи "Ісламської держави", позбавляючи людей життя та майна", – йдеться у документі.

Нагадаємо, що Іран охопили масові протести після смерті дівчини, яку заарештували через неправильне носіння хіджабу на вулиці. У поліцейському відділку її жорстоко побили, після чого вона померла. Смерть жінки спричинила масові протести. Люди виходили на вулиці, вимагаючи від влади припинити вбивати та бити жінок, а незабаром з'явилися і політичні гасла щодо зміни влади.

Зазначається, що після того, як іранські депутати проголосували за "жорсткі заходи", а по суті страту протестувальників, вони встали з місць і почали кричати: "Смерть Америці", "Смерть лицемірам", "Смерть крамольним" та "Кров, яка в наших жилах , належить нашому лідеру".

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