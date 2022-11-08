Евросоюз готовит новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

Иран неоднократно называл протесты беспорядками, "спровоцированными иностранными государствами".
Европейский Союз готовится ввести новые санкции против Ирана из-за жестокого подавления протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Послы на встрече ЕС в Брюсселе намерены поддержать предложения уже в среду, 9 ноября, которые будут направлены против нескольких иранских физических и юридических лиц.
Затем эти мероприятия будут обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в начале следующей недели.
По меньшей мере, 17 человек были убиты в Иране с пятницы, когда силы безопасности разогнали акции протеста на выходных в пограничных провинциях, где проживают некоторые из крупнейших этнических меньшинств страны.
Тегеран неоднократно называл протесты беспорядками, "спровоцированными иностранными государствами", и исключал международную критику насилия со стороны сил безопасности. 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, включая полицию нравов страны и ее команду по киберзащите, а также министра связи Эйсу Зарепура в связи с подавлением правительством протестов. Ограничения включали поездки и замораживание активов.
ЕС также ввел санкции из-за военной поддержки России в войне против Украины.
Массовые протесты в Иране
Иранцы вышли на протесты, требуя от власти прекратить убивать и избивать женщин, после смерти 22-летней девушки, которую арестовали из-за неправильного ношения хиджаба на улице. В полицейском участке ее жестоко избили, после чего она скончалась.
По данным правозащитных групп, во время протестов были убиты по меньшей мере 250 человек и тысячи были арестованы.
В Иране также собираются казнить людей, протестовавших на улицах страны. Убить могут более 14 тысяч человек. Такое решение принял парламент Ирана.
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