Евросоюз готовит новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

Европейский Союз готовится ввести новые санкции против Ирана из-за жестокого подавления протестов, спровоцированных смертью молодой иранской женщины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Послы на встрече ЕС в Брюсселе намерены поддержать предложения уже в среду, 9 ноября, которые будут направлены против нескольких иранских физических и юридических лиц.

Затем эти мероприятия будут обсуждаться министрами иностранных дел ЕС в начале следующей недели.

По меньшей мере, 17 человек были убиты в Иране с пятницы, когда силы безопасности разогнали акции протеста на выходных в пограничных провинциях, где проживают некоторые из крупнейших этнических меньшинств страны.

Тегеран неоднократно называл протесты беспорядками, "спровоцированными иностранными государствами", и исключал международную критику насилия со стороны сил безопасности. 17 октября ЕС ввел санкции против 11 иранцев и четырех организаций, включая полицию нравов страны и ее команду по киберзащите, а также министра связи Эйсу Зарепура в связи с подавлением правительством протестов. Ограничения включали поездки и замораживание активов.

ЕС также ввел санкции из-за военной поддержки России в войне против Украины.

Массовые протесты в Иране

Иранцы вышли на протесты, требуя от власти прекратить убивать и избивать женщин, после смерти 22-летней девушки, которую арестовали из-за неправильного ношения хиджаба на улице. В полицейском участке ее жестоко избили, после чего она скончалась.

По данным правозащитных групп, во время протестов были убиты по меньшей мере 250 человек и тысячи были арестованы.

В Иране также собираются казнить людей, протестовавших на улицах страны. Убить могут более 14 тысяч человек. Такое решение принял парламент Ирана.

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