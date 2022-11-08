Убить 14 тысяч человек: в Иране парламент принял решение казнить всех протестующих

В Иране собираются казнить людей, протестующих на улицах страны. Убить могут более 14 тысяч человек.

Такое решение принял парламент Ирана.

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За это решение проголосовали 227 из 290 депутатов парламента. Принятая резолюция преследует цель "подать участникам оппозиционных манифестаций жесткий урок".

"Мы, народные избранники, призываем представителей государственной власти, включая судебную, не давать пощады тем, кто объявил нам войну и ведет себя как террористы "Исламского государства", лишая людей жизни и имущества", – говорится в документе.

Напомним, что Иран охватили массовые протесты после смерти девушки, которую арестовали из-за неправильного ношения хиджаба на улице. В полицейском участке ее жестоко избили, после чего она скончалась. Смерть женщины повлекла массовые протесты. Люди выходили на улицы, требуя от власти прекратить убивать и избивать женщин, а вскоре появились и политические лозунги по поводу смены власти.

Отмечается, что после того, как иранские депутаты проголосовали за "жесткие меры", а по сути смертную казнь протестующих, они встали с мест и начали кричать: "Смерть Америке", "Смерть лицемерам", "Смерть крамольным" и "Кровь, которая в наших жилах, принадлежит нашему лидеру".

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