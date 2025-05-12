Збиття рейсу MH17: винного визнали офіційно

РФ винна в збитті рейсу MH17 / © Associated Press

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У понеділок, 12 травня, Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття Boeing-777 рейсу MH17 Малазійських авіаліній, що сталося 2014 року над Донбасом.

Про це свідчить рішення Міжнародної організації цивільної авіації.

Рада також дійшла висновку, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, яка забороняє застосовувати зброю щодо цивільних літаків, що летять у небі. Найближчими тижнями Рада ІКАО розгляне питання про те, яким чином Росія повинна буде відшкодувати завдані збитки.

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Голова Міністерства закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що задоволений рішенням Ради ІКАО.

«Передусім заради родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не зможе полегшити їхнє горя та страждання, але це — важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності для всіх жертв рейсу MH17 та їхніх родичів. Крім того, це рішення є чітким сигналом для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків», — сказав він.

Як РФ відшкодовуватиме збитки

Найближчими тижнями Рада ІКАО розгляне питання щодо способів відшкодування збитків. У цьому контексті Нідерланди та Австралія просять Раду ІКАО покласти на Російську Федерацію зобов’язання розпочати переговори з Нідерландами та Австралією з цього питання та контролювати цей процес. Останнє має забезпечити, щоб переговори проводилися добросовісно, ​​відповідно до встановлених термінів і фактично призводили до результатів.

ІКАО, спеціалізованої установи ООН, налічує 193 країни-члени. Згідно з Чиказькою конвенцією, цим державам заборонено застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден у польоті. Рада ІКАО може вирішити, чи порушили країни Чиказьку конвенцію.

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«Рішення було ухвалено в понеділок (12 травня — ред.) шляхом голосування членів Ради ІКАО. Переважна більшість членів ради підтримала позицію Нідерландів та Австралії», — йдеться у повідомленні.

Як було збито МН17

Нагадаємо, 2018 року співробітники російських спецслужб намагалися віднайти документи, які стосуються розслідування авіакатастрофи рейсу MH17 на Донбасі.

Тоді Нідерланди та Велика Британія розкрили масштабну кібероперацію офіцерів ГРУ Росії проти Організації із заборони хімічної зброї, яку намагались здійснити у квітні 2018 року.

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