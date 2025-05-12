Сбитие рейса MH17: виновного признали официально

РФ виновата в убытке рейса MH17 / © Associated Press

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В понедельник, 12 мая, Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал Российскую Федерацию ответственной за сбитие Boeing-777 рейса MH17 Малазийских авиалиний, которое произошло в 2014 году над Донбассом.

Об этом свидетельствует решение Международной организации гражданской авиации.

Совет также пришел к выводу, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, которая запрещает применять оружие в отношении летящих в небе гражданских самолетов. В ближайшие недели Совет ИКАО рассмотрит вопрос о том, каким образом Россия должна будет возместить нанесенный ущерб.

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Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп отметил, что удовлетворен решением Совета ИКАО.

«Прежде всего, ради родственников жертв рейса MH17. Это решение не сможет облегчить их горе и страдания, но это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий», — сказал он.

Как РФ будет возмещать ущерб

В ближайшие недели Совет ИКАО рассмотрит вопрос о способах возмещения ущерба. В этом контексте Нидерланды и Австралия просят Совет ИКАО возложить на Российскую Федерацию обязательство начать переговоры с Нидерландами и Австралией по этому вопросу и контролировать этот процесс. Последнее должно обеспечить, чтобы переговоры проводились добросовестно, в соответствии с установленными сроками и фактически приводили к результатам.

ИКАО, специализированного учреждения ООН, насчитывает 193 страны-члена. Согласно Чикагской конвенции, этим государствам запрещено применять оружие против воздушных судов в полете. Совет ИКАО может решить, нарушили ли страны Чикагскую конвенцию.

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«Решение было принято в понедельник (12 мая — ред.) путем голосования членов Совета ИКАО. Подавляющее большинство членов совета поддержало позицию Нидерландов и Австралии», — говорится в сообщении.

Как было сбито МН17

Напомним, в 2018 году сотрудники российских спецслужб пытались найти документы, касающиеся расследования авиакатастрофы рейса MH17 на Донбассе.

Тогда Нидерланды и Великобритания раскрыли масштабную кибероперацию офицеров ГРУ России против Организации по запрету химического оружия, которую пытались осуществить в апреле 2018 года.

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