Атака на Кабмін України: сайт перестав відкриватися

27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

Проти сайтів держорганів продовжується системна кібератака.

Хакери, можливо, зламали сайт Кабміну України.

За повідомленнями користувачів сайт перестав відкриватися та оновлюватися. Мовляв, немає зв'язку із сайтом.

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Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що на сайти держорганів було здійснено чергову кібератаку, зокрема йдеться про DDoS-атаку. Також, за даними, які він отримав, хакери намагалися знову зламати вебресурси банків.

Він також повідомив, що хакери намагаються атакувати портал та мобільний додаток "Дія", але ресурси долають поточну атаку і "продовжують працювати стабільно".

Як раніше повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про спроби хакерів зламати акаунти та заблокувати банківські картки всієї його родини. За словами речника Стефанчука, кібератаки здійснюються з Росії.

Нагадаємо, потужна кібератака, спрямована на державні сайти, портал "Дія" та онлайн-сервіси державних банків, що відбулася 15-16 лютого, була найбільшою в історії України. Тоді DDoS-атаку зазнали майже всі українські банки, також не працював портал "Дія" та інші сайти держорганів.

СБУ помітила сліди іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена ​​лише одна країна – Росія.

Згодом у Білому домі заявили, що саме РФ стоїть за DDoS-аткою на банки та державні сайти України.

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