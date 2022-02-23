На київські міські сервіси ввечері почалися кібератаки: що відомо

На київські міські сервіси ввечері почалися кібератаки: що відомо

Спеціалісти вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісів.

Сьогодні, 23 лютого, на київські міські сервіси здійснюються кібератаки.

Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у пресслужбі керівника цифрової трансформації Києва (CDTO), заступника голови КМДА Петра Оленича.

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Там зазначили, що кібератаки почалися ввечері.

Наразі атаці піддаються сервіси авторизації, можуть бути проблеми зі входом.

Спеціалісти вже працюють над відновленням стабільної роботи київських міських сервісів.

Сам "Київ Цифровий" працює справно.

Нагадаємо, 23 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил.

Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України та можливе військове вторгнення.

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