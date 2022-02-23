Почалася нова кібератака на низку урядових сайтів

Про можливу кібератаку раніше повідомляли фахівці.

В другій половині дня 23 лютого почалася нова кібератака на урядові сайти України. Не працюють сайти Верїовної Ради, Кабінету міністрів, Міністрество закордонних справ.

Із труднощами працюють сайти Міністерства оборони України, Міністерства внутрнішніх справ та Служби безпеки України.

Напередодні урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події попереджала про можливу кібератаку на всі українські інтернет-ресурси. Водночас, за їхніми даними, атаку хакери планували на 22 лютого.

Фото: скрин

ОНОВЛЕНО

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив, що на сайти держорганів було здійснено чергову кібератаку, зокрема йдеться про DDoS-атаку. Також, за даними, які він отрмав, хакери намагалися знову взламати вебресурси банків. Він уточнив, що масова атака почалася годину тому.

"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки", - написав він.

Він також повідомив, що хакери намагаються атакувати портал та мобільний застосунок "Дія", але ресурси долають поточну атаку та "продовжують працювати стабільно".

Як раніше повідомляли, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив про спроби хакерів зламати акаунти та заблокувати банківські картки всієї його родини. За словами речниці Стефанчука, кібератаки відбуваються з Росії.

Нагадаємо, потужна кібератака, спрямована на державні сайти, портал "Дія" та онлайн-сервіси державних банків, яка сталася 15-16 лютого, була найбільшою в історії України. Тоді DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки, також не працював портал "Дія" та інші сайти держорганів.

СБУ помітила слід іноземних спецслужб під час DDoS-атак на українські сервіси. На думку кіберфахівців, у таких атаках може бути зацікавлена лише одна країна ­– Росія.

Згодом у Білому домі заявили, що саме РФ стоїть за DDoS-аткою на банки і державні сайти України.

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