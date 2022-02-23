Кого стосується призов резервістів, скільки він триватиме і хто може його уникнути: роз'яснення Міноборони

Кого стосується призов резервістів, скільки він триватиме і хто може його уникнути: роз'яснення Міноборони

Призов має бути проведено за сім днів.

В Україні 23 лютого стартував призов резервістів, процедура якого триватиме до 7 днів, тобто від моменту призову до воєнкомату і відправки резервіста у військові частини пройде до одного тижня.

Про це розповів військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів під час брифінгу.

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За його словами, відстрочку від призову мають ті резервісти, які не можуть наразі служити за сімейними обставинами. Виховання дітей, догляд за непрацездатними батьками, за батьками, які мають інвалідність. Також ті, хто мають бронь, працюючи на підприємствах, які мають мобілізаційне завдання.

Водночас, резервістів першої хвилі, тобто тих хто брав участь в операціях АТО та ООС, Максимів закликав не чекати повістки з військових комісаріатів і самостійно до них з’явитися для проходження медичної комісії.

Також Максимів висловив впевненість, що тих, хто ухилятиметься від призову серед резервістів не буде, адже всі вони це солдати, сержанти та офіцери, які вже служили в АТО/ООС, мають реальний бойовий досвід.

"Як відомо, за наказом Верховного головнокомандувача в нашій країні розпочато призов резервістів на військову службу за призовом із числа резервістів в особливий період. Зазначений захід відбувається на підставі с. 39-1 Закону про військовий обов’язок і військову службу. Призов призначений для оперативного доукомплектування Збройних сил та інших військових формувань – Нацгвардії та Державної прикордонної служби", - сказав Максимів.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в "особливий період". Він пояснив це рішення необхідністю оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

23 лютого в Україні стартував призов резервістів на військову службу в особливий період за наказом президента Володимира Зеленського.

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