Аеропорти "Харків" та "Дніпро" закрилися до ранку: деталі

Злітно-посадкові смуги аеропортів не приймають рейси.

Міжнародні аеропорти "Харків" та "Дніпро" тимчасово закриті відповідно до 08:35 та 07:00 24 лютого за часом Києва.

Про це повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США. Також на сайтах аеропортів вказано про скасування рейсів уночі.

Злітно-посадкова смуга Харківського аеропорту не приймає рейси з 20.35 23 лютого до 08.35 24 лютого по Києву.

"A0572/22 — RWY 07/25 CLOSED. 23 FEB 18:35 2022 UNTIL 24 FEB 06:35 2022. CREATED: 23 FEB", — йдеться у відповідному приписі для льотного складу NOTAM №A05C Сайт Федерального управління цивільної авіації США. На табло аеропорту рейси або скасовані чи відкладені.

Аналогічне повідомлення опубліковане і для аеропорту Дніпра – аеропорт закрито з 00.00 до 07.00 24 лютого за київським часом. Перший рейс очікується о 6:55 за Києвом.

Також повідомляють про закриття аеропорту у Запоріжжі. Не виключають закриття у Херсоні. Там Перший рейс очікується о 6:55 за Києвом.

За непідтвердженою інформацією, смуги блокують тягачами для запобігання можливій посадці ворожих літаків із десантом.

Водночас пізно ввечері 23 лютого Украерорух повідомив, що "повітряний простір України відкритий і доступний для планування та виконання польотів. Авіаційні органи України та Украерорух підтримують постійний оперативний зв'язок з військовим сектором та міжнародними партнерами для забезпечення прозорості оцінки потенційних ризиків".

"Наразі ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів повністю забезпечена. Суверенне право на закриття повітряного простору належить державі і не може бути делеговано іншій організації. Просимо ЗМІ та громадськість не брати до уваги фейкову інформацію, яка циркулює у соцмережах про нібито обмеження використання повітряного простору України", - заявили в Украерорусі.

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