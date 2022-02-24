Зеленський звернувся до росіян і закликав зупинити агресію Путіна

Він звернувся до росіян як громадянин України.

Президент України Володимир Зеленський виступив із терміновим зверненням.

"Сьогодні я хочу звернутися до всіх громадян Росії. Не як президент – я звертаюся до російських громадян як громадянин України. З вами нас поділяє понад 2 000 км загального кордону. Вздовж неї сьогодні стоять ваші війська – майже 200 тисяч солдатів, тисячі бойових машин. Ваше керівництво схвалило їхній крок уперед на територію іншої країни. І цей крок може стати початком великої війни на європейському континенті", - сказав він.

"Про те, що може статися з дня на день сьогодні говорить увесь світ. Причина може виникнути будь-якої миті. Будь-яка провокація, будь-який спалах - спалах, який може спалити все", - додав Зеленський.

"Вам кажуть, що це полум'я принесе звільнення народу України. Але український народ вільний. Він пам'ятає про своє минуле і сам будує своє майбутнє. Будує, а не руйнує, як розповідають вам щодня по телевізору. Україна у ваших новинах та Україна у реальному житті - це дві абсолютно різні країни. І головна їхня відмінність у тому, що наша справжня", - зауважив український президент.

Також читайте Загострення ситуації в Україні: Зеленський просить направити миротворчу місію ООН

"Вам кажуть, що ми нацисти. Але хіба може підтримувати нацизм народ, який за перемогу над нацизмом віддав понад 8 мільйонів життів? Як можу бути нацистом я? Розкажіть це моєму дідові, який пройшов усю війну в піхоті радянської армії, а помер полковником у незалежній Україні. Вам кажуть, що ми ненавидимо російську культуру? Як можна ненавидіти культуру? Будь-яку культуру. Сусіди завжди збагачують один одного культурно. Однак це не робить їх єдиним цілим. Не розчиняє нас у вас. "Ми хочемо самі визначати та будувати свою історію - мирно, спокійно, чесно", - резюмував президент.

"Вам говорили, що я накажу наступати на Донбас, стріляти, бомбити без питань. Хоча питання є - і дуже прості. Стріляти в кого? Що бомбити? Донецьк, у якому я бував десятки разів? Бачив обличчя, очі. Артема, за якою я гуляв із друзями?" Донбас Арену", де вболівав з місцевими за наших українських пацанів на "Євро?" Парк Щербакова, де ми разом випивали, коли наші пацани програли? Луганськ, де похований батько мого кращого друга? Зауважте, я говорю зараз російською мовою, але ніхто в Росії не розуміє, про що ці назви, ці вулиці, ці прізвища, ці події. Це все для вас чуже, незнайоме", - емоційно підкреслив глава української держави.

"Це наша земля. Це наша історія. За що ви воюватимете і з ким? Багато хто з вас бував в Україні. Багато з вас є рідні в Україні. Хтось навчався в українських вишах, дружив з українцями. Ви знаєте наш характер. Ви знаєте наших людей, ви знаєте наші принципи. Вам відомо, чим ми цінуємо. Так прислухайтеся ж до себе, до голосу розуму, до здорового глузду", - наполягає президент.

"Почуйте нас. Народ України хоче миру. Влада України хоче миру. Хоче і робить. Робить все, що може. Ми не одні. Це правда: Україну в цьому підтримує безліч країн. Чому? Тому що мова не про світ за всяку ціну. Йдеться. про мир і про принципи, про справедливість, про міжнародне право. Я точно знаю, що це важливо і для вас", - сказав Зеленський у виступі.

"Правда в тому, що потрібно зупинитися. Поки не пізно. І якщо керівництво Росії не хоче заради миру сідати за стіл з нами, можливо, воно сяде за стіл із вами. Чи хочуть російські війни? Я дуже хотів би відповісти на це питання, але відповідь залежить лише від вас, громадяни Російської Федерації. Дякую за увагу!", - завершивши звернення Зеленський.

Читайте також: