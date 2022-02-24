Зеленський посеред ночі терміново звернувся до українців

Зеленський посеред ночі терміново звернувся до українців

Зеленський вважає, що запровадивши НС, "Україна прикрила спину нашим воїнам".

На тлі останніх новин президент України Володимир Зеленський пізно вночі знову звернувся до українців.

Відповідне відео з'явилося на сторінці голови держави в Instagram.

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Свою промову український президент почав про надзвичайний стан в Україні, який ввели від 24 лютого на 30 днів.

"Сьогодні ми посилили оборонну здатність та стійкість нашої держави, аби прикрити спину нашим воїнам, які нас захищають. Ми ввели надзввичайний стан на 30 днів на всій території України. Це рішення підтримали 335 народних депутатів. Велика коаліція почала працювати ", - прокоментував Зеленський.