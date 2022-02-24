Зеленский посреди ночи срочно обратился к украинцам и россиян: основные заявления

Зеленский посреди ночи срочно обратился к украинцам и россиян: основные заявления

Зеленский считает, что, введя черезвычайное положение (ЧС), "Украина прикрыла спину нашим воинам".

На фоне последних новостей президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам, а также россиянам.

Соответствующее видео появилось позно ночью 24 февраля.

Свою речь украинский президент начал о чрезвычайном положении в Украине, которое ввели с 24 февраля на 30 дней.

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"Сегодня мы усилили оборонную способность и устойчивость нашего государства, чтобы прикрыть спину нашим воинам, которые нас защищают. Мы ввели чрезвычайное положение на 30 дней на всей территории Украины. Это решение поддержали 335 народных депутатов. Большая коалиция заработала", — прокомментировал Зеленский.

Также он напомнил о принятии народными депутатами дополнительных ресурсов для финансирования сектора обороны.

"Завтра все депутаты поедут в регионы поддерживать наших людей. Наши международные партнеры мобилизованы на поддержку. Нам удалось их убедить ввести превентивные санкции", — сказал Зеленский.

Основные заявления президента Владимира Зеленского во время видеообращения ночью 24 февраля:

Напомним, 23 февраля Верховная Рада по просьбе СНБО приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей – там действует операция Объединенных сил.

Причина введения чрезвычайного положения – российская агрессия против Украины и возможное вторжение. Когда, на какой период, какие ограничения будут действовать – читайте здесь.

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