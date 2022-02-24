Зеленский хотел поговорить с Путиным – в Кремле молчат

Россия отказывается от переговоров с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский хотел пообщаться с президентом России Владимиром Путиным. Однако никакого ответа из Кремля не последовало.
Об этом Зеленский сказал в видеообращении ночью 24 февраля.
"Я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что "безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Сегодня нужно говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить со всеми, в том числе и с вами (с Россией - ред.) в любых форматах, на любых площадках", - сказал он.
Далее президент Украины обратился к российскому народу.
"Услышьте нас – народ и власть Украины хотят мира! И речь идет не о мире любой ценой! Речь идет о мире и принципах, справедливости, праве на самоопределение, праве каждого человека без угроз. Это все важно для нас и для мира", — сказал Зеленский.
"Правда в том, что нужно остановиться. Пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос, но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации. Дякую за увагу!", - завершив промову Зеленський.
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- Россия усиливает свое военное присутствие в оккупированных Крыму и на Донбассе.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.