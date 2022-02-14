Хвилюватись не потрібно: в "Борисполі" розповіли про роботу аеропорту

Хвилюватись не потрібно: в "Борисполі" розповіли про роботу аеропорту

В аеропорту кажуть, що ситуація під контролем.

Небо України залишається відкритим, всі українські аеропорти працюють в штатному режимі.

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Про це 14 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

В аеропорту "Бориспіль" ТСН розповіли, що вони працюють у штатному режимі, рейси масово не скасовують. Якщо ж поодинокі відміняють чи переносять, то не частіше, ніж зазвичай.

Напруженою ситуація навколо повітряного простору України стала напередодні. Страхові компанії, на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії, відмовлялися страхувати повітряні судна, які прямують до України. Відтак, кілька авіаперевізників відмінили рейси до України або внесли корективи до свого розкладу.

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Щоб врятувати ситуацію, у Кабінеті міністрів на екстреному засіданні виділити майже 17 мільярдів гривень на гарантії страхування літаків. Пасажирам радять перевіряти заздалегідь інформацію про свій рейс. Натомість одна з компаній, яка спочатку мала проблеми зі страховиками, вже повідомила - їх вирішено.

"Авіакомпанії аналізують ситуацію і приймають рішення, і всі зміни в розкладі потрібно аналізувати, спостерігати на онлайн-табло аеропорту "Бориспіль". Все відображається негайно згідно запитів авіаперевізників. Отже, на онлайн-табло - вся актуальна інформація. Хвилюватися, звісно, не треба, ситуація контролюється", - каже начальник Служби планування та оперативного управління аеропорту "Бориспіль" Андрій Пруд.

Нагадаємо, через ситуацію з авіакомпаніями, які побоюються літати над Україною через можливе вторгнення РФ, Кабінет міністрів ввечері 13 лютого терміново зібрався на засідання.

Раніше в Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ.

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