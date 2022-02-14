Не нужно волноваться: в "Борисполе" рассказали о работе аэропорта

В аэропорту говорят, что ситуация находится под контролем.
Небо Украины остается открытым, все украинские аэропорты работают в штатном режиме.
Об этом 14 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.
В аэропорту Борисполь ТСН рассказали, что они работают в штатном режиме, рейсы массово не отменяют. Если же одиночные отменяют или переносят, то не чаще обычного.
Напряженной ситуация вокруг воздушного пространства Украины стала накануне. Страховые компании, на фоне сообщений о возможном вторжении России, отказывались страховать воздушные судна, следующие в Украину. Следовательно, несколько авиаперевозчиков отменили рейсы в Украину или внесли коррективы в свое расписание.
Чтобы спасти ситуацию, в Кабинете министров на экстренном заседании выделить почти 17 миллиардов гривен на гарантии страхования самолетов. Пассажирам советуют проверять заранее информацию о своем рейсе. Вместо этого одна из компаний, изначально имевшая проблемы со страховщиками, уже сообщила — они решены.
"Авиакомпании анализируют ситуацию и принимают решения, и все изменения в расписании нужно анализировать, наблюдать на онлайн-табло аэропорта "Борисполь". Все отображается немедленно согласно запросам авиаперевозчиков. Так что на онлайн-табло вся актуальная информация. Волноваться, конечно, не надо, ситуация контролируется", — говорит начальник Службы планирования и оперативного управления аэропорта Борисполь Андрей Пруд.
Напомним, из-за ситуации с авиакомпаниями, опасающимися летать над Украиной из-за возможного вторжения РФ, Кабинет министров вечером 13 февраля срочно собрался на заседание.
Ранее в Мининфраструктуры опровергли информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ.
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