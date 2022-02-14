Украина не будет закрывать свое воздушное пространство — Данилов

Украина не будет закрывать свое воздушное пространство — Данилов

Данилов пояснил, что некоторые западные авиакомпании, особенно из Нидерландов, взволнованы ситуацией в Украине, помня о сбитом рейсе МН17 над Донбассом в 2014 году.

Украина не собирается закрывать свое воздушное пространство.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы свое небо не закрываем и закрывать на сегодняшний день не собираемся, и нет для этого оснований. Что касается некоторых компаний, которые имеют самолеты в лизинге и перестраховываются – прежде всего, это связано с Нидерландами, ведь вы помните, что РФ сбила рейс МН17 над Донбассом в 2014 году — они перестраховываются", — пояснил Данилов.

По его словам, на вчерашнем заседании Кабмина было дополнительно выделено 16,6 млрд грн для перестрахования компаний на случай каких-то проблем.

Напомним, из-за ситуации с авиакомпаниями, которые опасаются летать над Украиной из-за возможного вторжения РФ, Кабинет министров вечером 13 февраля срочно собрался на заседание.

Ранее Мининфраструктуры опровергло информацию о закрытии воздушного пространства над Украиной, о чем писали ряд СМИ.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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