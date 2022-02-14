Україна не закриватиме свій повітряний простір — Данілов

Данілов пояснив, що деякі західні авіакомпанії, особливо з Нідерландів, схвильовані ситуацією в Україні, пам'ятаючи про збитий рейс МН17 над Донбасом у 2014 році.

Україна не збирається закривати свій повітряний простір.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, відповідаючи на запитання журналістів.

"Ми своє небо не закриваємо і закривати на сьогоднішій день не збираємося, і немає для цього підстав. Що стосується деяких компаній, які мають літаки у лізингу і перестраховуються — перш за все, це пов'язано з Нідерландами, адже ви пам'ятаєте, що РФ збила рейс МН17 над Донбасом у 2014 році — вони перестраховуються", — пояснив Данілов.

За його словами, на вчорашньому засіданні Кабміну були додатково виділені 16,6 млрд грн для перестрахування компаній на випадок якихось негараздів.

Нагадаємо, через ситуації з авіакомпаніями, які побоюються літати над Україною через можливе вторгнення РФ, Кабінет міністрів ввечері 13 лютого терміново зібрався на засідання.

Раніше Мінінфраструктури спростували інформацію про закриття повітряного простору над Україною, про що писали низка ЗМІ.

Тим часом Україна рекомендує авіакомпаніям тимчасово не літати над Чорним морем через активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над морем.

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