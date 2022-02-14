SkyUp відновлює продаж квитків на всі рейси

В компанії наголошують, що на сьогодні польоти в Україні залишаються безпечними й захищеними.

Авіакомпанія SkyUp Airlines працює у штатному режимі і відновлює продаж квитків на всі дати.

Офіційний коментар опублікували на сайті авіаперевізника у понеділок, 14 лютого.

"Ми раді повідомити пасажирам, що продаж квитків знову відкритий на всі дати, а SkyUp у повному обсязі залишається в українському небі", — прокоментував Дмитро Сєроухов, генеральний директор SkyUp Airlines.

За його словами, перемовини зі страховиками були складними. Та підкреслює, що закордонні партнери продовжують регулярно оцінювати власні ризики й вести моніторинг ситуації. Він запевнив, що на сьогодні польоти в Україні залишаються безпечними й захищеними.

"Однак зараз спільними зусиллями з Міністерством інфраструктури України та Урядом ми зуміли досягти результатів — польоти в Україну залишаються безпечними й захищеними. Це чудовий приклад ефективної співпраці бізнесу й держави, але головне — гарантія всім пасажирам, що вони можуть спокійно планувати подорож", - сказав Сєроухов.

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Нагадаємо, що через загрозу нападу Росії страхові компанії почали відмовлятися страхувати повітряні судна, які прямують до України. Це може призвести до скасування рейсів. Деякі компанії вже почали скасовувати рейси до України. Так, 13 лютого, за інформацією з аеропорту Борисполя, нідерландська компанія KLM відмінила всі свої рейси від 13 до 17 лютого. Водночас сам авіаперевізник про зміни не повідомляє. 14 лютого стало відомо, що норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти над Україною через ситуацію, яка склалася, посилаючись на оцінку безпечності.

Водночас, щоб запобігти закриттю неба, Україна страхуватиме літаки приватних страхових компаній. Так, Кабінет міністрів України вже виділив 16,6 мільярда гривень на гарантію безперебійних польотів до України для авіаперевізників. Це рішення ухвалили напередодні ввечері на екстреному засіданні Кабміну.

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