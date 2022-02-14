SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы

В компании отмечают, что сегодня полеты в Украине остаются безопасными и защищенными.

Авиакомпания SkyUp Airlines работает в штатном режиме и возобновляет продажу билетов на все даты.

Официальный комментарий опубликовали на сайте авиаперевозчика в понедельник, 14 февраля.

"Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе", — прокомментировал Дмитрий Сероухов, генеральный директор SkyUp Airlines.

По его словам, переговоры со страховщиками были сложными. Но подчеркивает, что зарубежные партнеры продолжают регулярно оценивать свои риски и вести мониторинг ситуации. Он заверил, что сегодня полеты в Украине остаются безопасными и защищенными.

"Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов — полеты в Украину остаются безопасными и защищенными. Это отличный пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства, но главное — гарантия всем пассажирам, что они могут спокойно планировать поездку", — сказал он.

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Напомним, что из-за угрозы нападения России страховые компании начали отказываться страховать воздушные суда, следующие в Украину. Это может привести к отмене рейсов. Некоторые компании уже начали отменять рейсы в Украину. Так, 13 февраля, по информации из аэропорта Борисполя, нидерландская компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. В то же время, сам авиаперевозчик об изменениях не сообщает. 14 февраля стало известно, что норвежская авиакомпания Norwegian останавливает полеты над Украиной из-за сложившейся ситуации, ссылаясь на оценку безопасности.

В то же время, чтобы предотвратить закрытие неба, Украина будет страховать самолеты частных страховых компаний. Так, Кабинет министров уже выделил 16,6 миллиарда гривен на гарантию бесперебойных полетов в Украину для авиаперевозчиков. Это решение было принято накануне вечером на экстренном заседании Кабмина.

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