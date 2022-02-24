Аэропорты "Харьков" и "Днепр" закрылись до утра: детали 

Взлетно-посадочные полосы аэропортов не принимают рейсы.
Международные аэропорты "Харьков" и "Днепр" временно закрыты соответственно до 08:35 и 07:00 24 февраля по времени Киева.
Об этом информирует Федеральное управления гражданской авиации США. Также на сайтах аэропортов указано об отмене рейсов ночью.
Взлетно-посадочная полоса Харьковского аэропорта не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по Киеву.
"A0572/22 - RWY 07/25 CLOSED. 23 FEB 18:35 2022 UNTIL 24 FEB 06:35 2022. CREATED: 23 FEB", - говорится в соответствующем предписании для летного состава NOTAM №A0572/22 (UTC), опубликованном на сайте Федерального управления гражданской авиации США. На табло аэропорта рейсы или отменены или отложены.
Аналогичное сообщение опубликовано и для аэропорта Днепра - аэропорт закрыт с 00.00 до 07.00 24 февраля по киевскому времени. Первый рейс ожидается в 6:55 по Киеву.
Также сообщают о закрытии аэропорта в Запорожье. Не исключают закрытие и в Херсоне. Там Первый рейс ожидается в 6:55 по Киеву.
По неподтвержденной информации, полосы блокируют тягачами для предотвращения возможной посадки вражеских самолетов с десантом.
В то же время поздно вечером 23 февраля Украэрорух сообщил, что "воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов. Авиационные органы Украины и Украэрорух поддерживают постоянную оперативную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения прозрачности оценки потенциальных рисков".
"Сейчас ситуация в воздушном пространстве Украины контролируемая и стабильная, безопасность полетов полностью обеспечена. Суверенное право на закрытие воздушного пространства принадлежит государству и не может быть делегировано другой организации. Просим СМИ и общественность не принимать во внимание фейковую информацию, циркулирующую в соцсетях о якобы ограничениях использования воздушного пространства Украины", - заявили в Украэрорухе.
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