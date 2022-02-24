Аэропорты "Харьков" и "Днепр" закрылись до утра: детали 

Взлетно-посадочные полосы аэропортов не принимают рейсы.

Международные аэропорты "Харьков" и "Днепр" временно закрыты соответственно до 08:35 и 07:00 24 февраля по времени Киева.

Об этом информирует Федеральное управления гражданской авиации США. Также на сайтах аэропортов указано об отмене рейсов ночью.

Взлетно-посадочная полоса Харьковского аэропорта не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля по Киеву.

"A0572/22 - RWY 07/25 CLOSED. 23 FEB 18:35 2022 UNTIL 24 FEB 06:35 2022. CREATED: 23 FEB", - говорится в соответствующем предписании для летного состава NOTAM №A0572/22 (UTC), опубликованном на сайте Федерального управления гражданской авиации США. На табло аэропорта рейсы или отменены или отложены.

Аналогичное сообщение опубликовано и для аэропорта Днепра - аэропорт закрыт с 00.00 до 07.00 24 февраля по киевскому времени. Первый рейс ожидается в 6:55 по Киеву.

Также сообщают о закрытии аэропорта в Запорожье. Не исключают закрытие и в Херсоне. Там Первый рейс ожидается в 6:55 по Киеву.

По неподтвержденной информации, полосы блокируют тягачами для предотвращения возможной посадки вражеских самолетов с десантом.

В то же время поздно вечером 23 февраля Украэрорух сообщил, что "воздушное пространство Украины открыто и доступно для планирования и выполнения полетов. Авиационные органы Украины и Украэрорух поддерживают постоянную оперативную связь с военным сектором и международными партнерами для обеспечения прозрачности оценки потенциальных рисков".

"Сейчас ситуация в воздушном пространстве Украины контролируемая и стабильная, безопасность полетов полностью обеспечена. Суверенное право на закрытие воздушного пространства принадлежит государству и не может быть делегировано другой организации. Просим СМИ и общественность не принимать во внимание фейковую информацию, циркулирующую в соцсетях о якобы ограничениях использования воздушного пространства Украины", - заявили в Украэрорухе.

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