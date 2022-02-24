Атака на Кабмин Украины: сайт перестал открываться

Против сайтов госорганов продолжается системная кибератака.

Хакеры возможно взломали сайт Кабмина Украины.

По сообщениям пользователей сайт перестал открываться и обновляться. Мол, нет связи с сайтом.

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Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров подтвердил, что на сайты госорганов была осуществлена ​​очередная кибератака, в частности речь идет о DDoS-атаке. Также по данным, которые он получил, хакеры пытались снова взломать веб-ресурсы банков.

Он также сообщил, что хакеры пытаются атаковать портал и мобильное приложение "Дія", но ресурсы преодолевают текущую атаку и "продолжают работать стабильно".

Как ранее сообщалось, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о попытках хакеров взломать аккаунты и заблокировать банковские карты всей его семьи. По словам пресс-секретаря Стефанчука, кибератаки осуществляются из России.

Напомним, мощная кибератака, направленная на государственные сайты, портал "Дія" и онлайн-сервисы государственных банков, которая произошла 15-16 февраля, была крупнейшей в истории Украины. Тогда DDoS-атаке подверглись почти все украинские банки, также не работал портал "Дія" и другие сайты госорганов.

СБУ заметила след иностранных спецслужб во время DDoS-атак на украинские сервисы. По мнению киберспециалистов, в таких атаках может быть заинтересована только одна страна – Россия.

Впоследствии в Белом доме заявили, что именно РФ стоит за DDoS-аткой на банки и государственные сайты Украины.

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