Безугла "переписала" гімн України: що їй не сподобалося

Безугла заявила, що їй некомфортно співати гімн України, тому запропонувала свій варіант.
Скандальна народна депутатка Мар'яна Безугла запропонувала новий текст гімну України.
Про це нардепка написала у Facebook.
Днями, 22 січня, у День Соборності, Безугла розкритикувала текст національного славня і заявила, що їй "некомфортно" співати "Ще не вмерла України".
"Подивіться на наш гімн. Мені, чесно, некомфортно його співати: все це "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля" – начебто ми тільки сподіваємося, але не живемо сьогоденням. Якщо "ще не вмерла", то й вмре?", – розмірковувала Безугла.
Сьогодні вона запропонувала свій варіант тексту гімну України:
"Розквітає України і слава, і воля,
Усміхається нам, браття, виплекана доля.
Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,
І доводимо, що ми всі козацького роду".
У коментарі до Безуглої прийшов військовослужбовець Сергій Гнезділов, який недавно вчинив публічне СЗЧ, щоб звернути увагу на проблему відсутності термінів служби.
"Потужно! Дякую! Просили щось інше, терміни служби, наприклад, але і за це спасибі", – зіронузував він.
Відомий український журналіст Ельдар Сарахман, котрий нині захищає Україну в лавах ЗСУ, також не оцінив творчість Безуглої.
Раніше повідомлялося, що Меланія Подоляк забанила Безуглу у соцмережі Х.
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