Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

День і ніч видалися гарячими для російських окупантів - РНБО

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
День і ніч видалися гарячими для російських окупантів - РНБО

Associated Press

Ворог зазнав великих втрат.

 День і ніч видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці. Тривають важкі бої біля Харкова, який ворог хоче взяти в облогу. 

Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці у Facebook.

“На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування. Уночі в столиці відбувся відстріл ворожих ДРГ. Ця робота щодо зачистки території Києва буде тривати і протягом сьогоднішнього дня. Президент України, уряд, центральні органи виконавчої влади перебувають в столиці  - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо! Все більше країн приєднуються до надання допомоги Україні. Але найголовніший наш ресурс - це сила Національного, справді Всенародного спротиву, спираючись на який Україна непереможна. Слава Україні!” - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

Наступна публікація