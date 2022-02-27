День і ніч видалися гарячими для російських окупантів - РНБО

Ворог зазнав великих втрат.

День і ніч видалися гарячими для російських окупантів у прямому сенсі. Ворог зазнав великих втрат як у живій силі, так і в техніці. Тривають важкі бої біля Харкова, який ворог хоче взяти в облогу.

Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов на своїй сторінці у Facebook.

“На Півдні українські війська і ТРО дають відсіч спробам десантування. Уночі в столиці відбувся відстріл ворожих ДРГ. Ця робота щодо зачистки території Києва буде тривати і протягом сьогоднішнього дня. Президент України, уряд, центральні органи виконавчої влади перебувають в столиці - працюють над організацією відсічі російському вторгненню. Ситуація напружена, але хочу, щоб ви знали - з кожним днем нашого Національного спротиву ми міцнішаємо! Все більше країн приєднуються до надання допомоги Україні. Але найголовніший наш ресурс - це сила Національного, справді Всенародного спротиву, спираючись на який Україна непереможна. Слава Україні!” - написав він.